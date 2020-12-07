Нижнекамск, Татария, , 21:58 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» принял на своем льду «Куньлунь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей отличились нападающие Спенсер Фу, Хантер Шинкарек, Тайлер Вон и две шайбы на свой счет записал Итан Уэрек. В голевой актив «Нефтехимика» свои имена вписали Алексей Волгин, Отсо Рантакари, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.

Таким образом, команда Вячеслава Буцаева уступила в девятом матче из последних одиннадцати. В этот период «Нефтехимик» смог обыграть «Спартак» и «Трактор».

На данный момент «нижнекамцы» расположились на 11-й строчке Восточной конференции с 20 баллами после 33 игр сезона.