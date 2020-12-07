Манчестер, Великобритания, , 21:28 — REGNUM Агент знаменитого французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Района высказался прямо касательно слухов о возможном уходе футболиста.

Поль Погба Антон Зайцев

«Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» все кончено. Поль недоволен ситуацией в «Ман Юнайтед», так как он больше не может проявлять себя так, как хотел бы, и так, как от него ждут. Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха. Его контракт действует еще 18 месяцев, соглашение истекает летом 2022 года.

Однако я думаю, что лучшим решением и для Погба, и для «МЮ» будет организация трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт.

Руководство «Манчестер Юнайтед» знает, что рискует потерять игрока, поскольку он не планирует продлевать соглашение. Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол. В любом случае, пусть они винят меня, если Поль уйдет», — приводит слова агента журналиста Фабрицио Романо в своем твиттере.

Поль Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне на счету французского футболиста один гол в 8 матчах АПЛ.