Стокгольм, , 21:25 — REGNUM 7 декабря в рамках первого раунда онлайн-турнира по CS: GO MIDNITE Nine to Five 7 шведская команда Dignitas одержала победу над Apeks на первой карте Vertigo со счетом 16:13.

MVP первой карты был признан 29-летний шведский киберспортсмен Деннис «dennis» Эдман, набравший статистику 26−22.

Второй картой противостояния станет Overpass — выбор команды Apeks.