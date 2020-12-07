Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Петербургский СКА принимает на своем льду рижское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На данный момент к середине близится третий период, счет — 3:2 в пользу хозяев.

Во втором периоде нападающий рижского «Динамо» Джей Си Липон сократил отставание команды от соперника до минимума, забросив свой первый гол в лиге. Канадский форвард поразил ворота соперника из правого круга вбрасывания.

Отметим, что для этого ему понадобилось провести 18 матчей в лиге. В этом сезоне на его счету две результативные передачи.