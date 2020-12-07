Цюрих, Швейцария, , 21:17 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Всего сформированы 10 групп: из них пять групп по пять команд, а также пять групп по шесть команд. С марта по ноябрь 2021 года все команды в группе дважды сыграют друг с другом.

10 победителей групп выйдут напрямую на ЧМ-2022. Ещё 10 команд, которые займут вторые места, сыграют в стыковых матчах.

Полностью список групп выглядит следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

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