Цюрих, Швейцария, , 21:06 — REGNUM Жеребьёвка европейского отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 прошла в Цюрихе (Швейцария) 7 декабря.

Соперниками сборной России по группе H стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Все команды в период с марта по ноябрь 2021 года дважды сыграют друг с другом.

Команда, которая выиграет группу, выйдет напрямую на ЧМ-2022. Сборная, которая займёт второе место, попадёт в стыковые матчи.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022

Читайте развитие сюжета: Стали известны результаты жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022