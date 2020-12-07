Париж, , 20:32 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от ближайшего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом», а также прокомментировал текущее положение клуба в группе.

«Нам пришлось действительно серьезно потрудиться, чтобы оказаться в текущей ситуации.

Мы продемонстрировали наше качество в двух последних — решающих — матчах. Это третий финал для нас, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу.

Мы всегда нацелены на успех. Мы готовимся к каждому матчу с намерением его выиграть. Победа в группе позволит нам играть ответный матч 1/8 финала дома. Хотя, помня историю «ПСЖ», первый раунд плей-офф легким все равно не будет.

Но об этом мы подумаем позже. Сейчас мы должны быть сосредоточены на «Истанбуле». Это ЛЧ, тут не бывает легко», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Отметим, что «ПСЖ» сможет выйти в плей-офф турнира только в том случае, если не проиграет следующий матч.