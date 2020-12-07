Богота, , 19:02 — REGNUM 34-летний экс-форвард «Порту», мадридского «Атлетико» и сборной Колумбии Джексон Мартинес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

В последнем сезоне Мартинес, защищая цвета «Портимоненсе», принял участие в 24-х матчах португальской Примейры Лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

В составе взрослой сборной Колумбии Мартинес принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитым мячами, из который два — на Чемпиона Мира 2014.