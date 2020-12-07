Владикавказ, , 15:25 — REGNUM Власти Северной Осетии разработают программу развития скалолазания и альпинизма в регионе. В частности, планируется создать школу по обучению базовым знаниям и навыкам в этих дисциплинах, сообщили 7 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Концепцию развития скалолазания и альпинизма в Северной Осетии обсудили на совещании по вопросам организации проектной деятельности. Как отметила и. о. руководителя агентства развития региона Ирма Туаева, Северная Осетия обладает естественными условиями к развитию скалолазания как одного из основных видов спорта.

«Было принято решение рассмотреть возможность создания в республике первой школы, где будут обучать базовым знаниям в области скалолазания и альпинизма. Она будет функционировать под ведением министерства физической культуры и спорта РСО-Алания», — заявила Туаева.

Глава республики Вячеслав Битаров в свою очередь отметил, что «необходимо начать с малого». По его словам, для начала нужно открыть секцию при любой спортивной школе и параллельно двигаться в вопросах создания единой программы развития указанных направлений.