Мадрид, , 14:22 — REGNUM «Барселона» планирует подписать контракт с нидерландским полузащитником «Аталанты» Мартеном де Роном. Об этом 7 декабря сообщает Todo Fichajes.

По информации издания, в трансфере заинтересованы главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и спортивный директор клуба Рамон Планес.

При этом из-за финансовых трудностей каталонский клуб планирует бесплатно подписать де Рона летом 2021 года, когда он будет свободным агентом.

Де Рон летом 2015 года перешёл в «Аталанту» из «Херенвена». С 2016 по 2017 он играл английский «Мидлсбро». В текущем сезоне он сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.