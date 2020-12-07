Москва, , 14:16 — REGNUM Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко признан лучшим вратарём недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба КХЛ.

40-летний Ерёменко одержал две победы в двух выездных матчах, в одном из которых сыграл «на ноль». Всего он отразил 71 бросок по своим воротам (97,18% от всех нанесённых бросков).

Лучшим защитником стал Игорь Ожиганов (СКА), который забил один гол и отдал две результативные передачи в трёх матчах.

Вторую неделю подряд лучшим форвардом стал Дамир Жафяров («Торпедо»), который в трёх матчах набрал 6 (2+4) очков, что стало лучшим результатом недели.

Лучшим новичком признан 21-летний форвард «Торпедо» Иван Чехович. На его счету 4 (1+3) очка в трёх встречах.