Москва, , 14:06 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что сезон-2020 получился для него нестабильным. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба команды «Альфа Таури».

«Это был год взлетов и падений, но я чувствую, что вырос как гонщик», — сказал Квят.

Он отметил, что в этом году у него было много сильных гонок, особенно ему удалось провести сильную вторую половину сезона.

Заключительный этап «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби — пройдёт с 11 по 13 декабря. В общем зачёте Квят занимает 14-е место, в его активе 32 очка.

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