Турин, Италия, , 11:31 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 7 декабря сообщает 90 min.

По информации издания, представители Дибалы предложили услуги игрока шести клубам Англии — «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

Отмечается, что Дибала недоволен количеством игрового времени в «Ювентусе» и готов покинуть клуб в 2021 году.

В текущем сезоне Дибала сыграл в шести матчах Серии А и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он отыграл четыре матча и забил один гол.