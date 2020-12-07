Вашингтон, 7 декабря 2020, 09:43 — REGNUM В США на аукционе продали майку Майкла Джордана, в которой он подписывал свой первый контракт с «Чикаго Буллз» в 1984 году. Об этом 7 декабря сообщает CNN.
Майка Джордана ушла с молотка за $320 тыс. Отмечается, что это наибольшая сумма, которая когда-либо была потрачена на форму Джордана.
Предыдущий рекорд был установлен в июле 2020 года, когда на аукционе продали майку Джордана за $288 тыс. В ней он играл в финале Западной конференции сезона 1997/98.
Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз». В каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP).
Читайте ранее в этом сюжете: Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка в Нью-Йорке