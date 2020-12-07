Вашингтон, , 09:43 — REGNUM В США на аукционе продали майку Майкла Джордана, в которой он подписывал свой первый контракт с «Чикаго Буллз» в 1984 году. Об этом 7 декабря сообщает CNN.

Майка Джордана ушла с молотка за $320 тыс. Отмечается, что это наибольшая сумма, которая когда-либо была потрачена на форму Джордана.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2020 года, когда на аукционе продали майку Джордана за $288 тыс. В ней он играл в финале Западной конференции сезона 1997/98.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз». В каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP).

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