Лондон, , 09:24 — REGNUM Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес выписан из больницы. Об этом заявил главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту, сообщает The Sun.

«Он вернулся домой. Мы очень рады сообщить это. Он поправляется и возвращается к нормальной жизни», — сказал Эшпириту Санту.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в матче «Вулверхэмптона» и «Арсенала» Хименес и защитник «канониров» Давид Луис столкнулись головами. Хименес был госпитализирован, у него был выявлен перелом костей черепа.

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