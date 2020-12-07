Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер проведёт бой с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом 7 декабря он сообщил на своей странице в Instagram.

Поединок пройдёт 20 февраля 2021 года.

В ноябре 2019 года 25-летний Пол, на YouTube-канал которого подписано более 20 млн пользователей, дебютировал на ринге. Он проиграл блогеру KSI раздельным решением судей.

43-летний Мейвезер является непобеждённым чемпионом, на его счету 50 побед в 50 боях. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бойца ММА Конора Макгрегора.

В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. Мейвезер победил, трижды отправив Нацукаву в нокдаун в первом раунде.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский боксёр Мейвезер вновь стал рекордсменом