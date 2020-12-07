Лиссабон, , 08:33 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Пасуш де Феррейра» в матче девятого тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл защитник «Пасуш де Феррейра» Олег Рябчук. На 58-й минуте форвард «Бенфики» Рафаэл Силва сравнял счёт.

Победу лиссабонскому клубу принёс гол форварда Джан-Луки Вальдшмидта на 94-й минуте.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 21 очко. «Пасуш де Феррейра» идёт на шестом месте с 14 очками.

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