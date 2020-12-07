Гельзенкирхен, Германия, , 08:23 — REGNUM «Байер» одержал победу над «Шальке» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 10-й минуте защитник «Шальке» Малик Тиав отметился автоголом. А во втором тайме «Байер» довёл счёт до разгромного благодаря голам Юлиана Баумгартлингера (67) и Партика Шика (78).

На сегодняшний день «Байер» занимает второе место в чемпионате Германии, в активе команды 22 очка после 10 туров. «Шальке» идёт на 18-м месте с тремя очками.

Читайте также: «Милан» победил «Сампдорию» в матче Серии А