Генуя, Италия, , 08:18 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в матче 10-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Милана» голы забили нападающие Франк Кессье (45), реализовавший пенальти, и Самуэль Кастильехо (77). У «Сампдории» отличился хавбек Олбин Экдаль.

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 26 очков после 10 туров. «Сампдория» идёт на 12-м месте с 11 очками.

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