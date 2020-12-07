Кротоне, , 08:15 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 10-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Наполи» голы забили нападающие Лоренцо Инсинье (31), Ирвин Лосано (58), полузащитник Диего Демме (76) и форвард Андреа Петанья (91).

На 49-й минуте матча «Кротоне» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Якопо Петриччоне.

На сегодняшний день «Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 20 очков после 10 туров. «Кротоне» идёт на 20-м месте с двумя очками.

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