Ливерпуль, Великобритания, , 08:07 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ливерпуля» голы забили нападающий Мохамед Салах (24), полузащитник Жоржиньо Вейналдум (58) и защитник Жоэль Матип (67). Кроме того, автогол на счету защитника «Вулверхэмптона» Нелсона Семеду.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 24 очка после 11 туров. «Вулверхэмптон» идёт на 10-м месте с 17 очками.

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