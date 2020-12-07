Ливерпуль, Великобритания, 7 декабря 2020, 08:07 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Вулверхэмптоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе «Ливерпуля» голы забили нападающий Мохамед Салах (24), полузащитник Жоржиньо Вейналдум (58) и защитник Жоэль Матип (67). Кроме того, автогол на счету защитника «Вулверхэмптона» Нелсона Семеду.
На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 24 очка после 11 туров. «Вулверхэмптон» идёт на 10-м месте с 17 очками.
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