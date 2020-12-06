Москва, , 23:02 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа, согласно информации «Р-Спорт», планирует вернуть в свой состав действуюйщего полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Возвращение Урунова в «Уфу» было бы хорошим вариантом. Клуб намерен рассмотреть варианты аренды или выкупа зимой.

В Уфе он получит больше игрового времени. Урунов знает требования клуба, для него там все знакомо», — информирует источник, сообщивший об интересе «уфимцев» к Урунову.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» также хочет подписать игрока зимой.