Манама, , 22:26 — REGNUM Победителем 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сахира в Бахрейне стал мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Серхио Перес Morio

Второе место занял Эстебан Окон (Франция) из «Рено», третье — канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт». Российский пилот из «Альфа Таури» Даниил Квят стал седьмым.

Отметим, что это первая победа в карьере Серхио Переса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в результате столкновения на Гран-при Бахрейна «Формулы-1» заезд был остановлен. Французский гонщик Ромен Грожан, выступающий за команду «Хаас», столкнулся с болидом российского спортсмена Даниила Квята из команды «Альфа Таури».

Гоночная машина Грожана загорелась и врезалась в ограждение. Французский пилот смог самостоятельно выбраться из болида, получив ожоги рук и лодыжек.

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