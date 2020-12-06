Гельзенкирхен, Германия, , 22:25 — REGNUM Гельзенкирхенский «Шальке» принял на своем поле леверкузенский «Байер» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Фелтинс-Арена» и завершилась разгромным поражением хозяев со счетом — 3:0.

Уступив «Байеру», клуб из Гельзенкирхена продлил свою серию без побед в лиге до 26 матчей. Последний раз «Шальке» в Бундеслиге побеждал 17 января в матче с менхенгладбахской «Боруссией». С того момента «Шальке» потерпел 17 поражений и сыграл 9 раз в ничью.

На данный момент «Шальке» идёт на последней строчке в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.