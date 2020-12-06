Казань, , 22:09 — REGNUM Защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер поделился впечатлениями от дебютного матча в КХЛ в матче против казанского «АК Барса». Встреча завершилась победой соперника со счета 2:0.

«Это был мой первый матч в КХЛ, дебют против очень сильного соперника. Мы проделали отличную работу сегодня, я доволен тем, как прошла первая игра.

Сегодня очень хорошая атмосфера на арене, которая дарила приятные эмоции. Знаю, что КХЛ — очень хорошая лига с командами высокого уровня. Здесь больше площадки, это дает определенную специфику. Команды больше прессингуют, больше единоборств.

Я играл с Бруксом Мэйсекомв сборной Германии, с Питером Холландомв «Торонто». Также отлично знаю Павла Дацюка. Я рад быть частью такой замечательной команды», — приводит слова новичка «Автомобилиста» официальный сайт команды.