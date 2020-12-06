Лондон, , 21:42 — REGNUM «Тоттенхэм» принял на своем поле «Арсенал» в рамках 11-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Шпоры» забили два безответных гола в первом тайме. На 13-й минуте полузащитник Сон Хон-Мин отличился с передачи Харри Кейна. На 46-й минуте участники дуэта поменялись ролями, передачу Сона замкнул Кейн.

Таким образом, «Тоттенхэм» одержал свою 65 победу в «северо-лондонском» дерби за всю историю противостояния. 82 победы у «Арсенала», 53 матча закончились ничьей.

«Тоттенхэм» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами на счету.