Москва, , 21:35 — REGNUM Подмосковные «Химки» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 6 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Никола Влашич и Илья Шурин. У гостей мячи забили Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Футболисты «Химок», в активе которых 19 баллов, находятся на двенадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря тульский «Арсенал» уступил московскому «Динамо» в выездном матче семнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

Читайте также: Фомин помог «Динамо» переиграть «Арсенал»