Череповец, Вологодская область, , 21:02 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» приняла на своем льду «Авангард» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Череповца и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с равным счетом 1:1. Счет встречи открыл форвард «Северстали» Денис Вихарев в конце второго периода. Единственную шайбу «Авангарда» на своей счет записал Наиль Якупов.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева, они реализовали две попытки против одной у «Авангарда».

«Северсталь» поднялась на шестую строчку Запада, набрав 36 очков в 33 матчах. На счету «Авангарда» 47 очков, что ставит их на второе место Востока.