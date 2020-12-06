Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM Футболисты «Уфы» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли «Ростов». Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 6 декабря на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Героем встречи в составе гостей стал Комнен Андрич, который забил единственный мяс на 70-й минуте.

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 29 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря екатеринбургский «Урал» уступил санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче семнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:5.

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