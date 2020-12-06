Париж, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жемрен» по обоюдному согласию расторг контракт со своим испанским нападающим Хесе Родригесом. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба «ПСЖ».

При этом соглашение между парижской командой и 27-летним футболистом было рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, Хесе Родригес играл в составе «ПСЖ» с 2016 года, перейдя из мадридской команды «Реал». В текущем сезоне вышел на игровое поле в двух матчах за свой нынешний клуб и не отметился в них никакими результативными действиями. В минувшем сезоне принял участие в одном матче, выйдя на замену в матче чемпионата Франции с командой «Метц».