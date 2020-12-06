Абу-Даби, , 15:37 — REGNUM Французский пилот Ромен Грожан, который выступает за команду «Хаас», не будет принимать участия в заключительном этапе сезона чемпионата мира автогонок серии «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба команды.

При этом 29 ноября во время первого круга гонки Гран-при Бахрейна болид Горожана столкнулся с машиной российского пилота Даниила Квята из команды «Альфа Таури», в результате чего француза госпитализировали с ожогами рук и лодыжек.

«Мне очень жаль, что я не смогу провести финальную гонку в Абу-Даби и быть там с командой», — приводит пресс-служба слова Горожана.

Также он отметил, что врачи сделали все для восстановления повреждённой руку, однако риск гонки слишком велик для выздоровления и здоровья пилота.

«Это одно из самых трудных решений в моей жизни, но, очевидно, одно из самых мудрых, я буду скучать по команде, но буду поддерживать ее всегда», — заключил пилот.

Отметим, этап в Абу-Даби стал последним для 34-летнего Грожана в составе команды «Хаас», так как его контракт с командой не был продлен.