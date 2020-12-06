Красноярск, , 15:37 — REGNUM Баскетбольный клуб «Зелёна-Гура» переиграл красноярскую команду «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Арена. Север» в Красноярске и закончилась победой гостей со счетом 73:94.

Наиболее результативным игроком встречи стал латвийский форвард польского клуба Роландс Фрейманис, который оформил в игре дабл-дабл с 26 очками и 11 подборами. Его коллега по клубу — датский защитник Габриэль Лундберг, набрал за матч 18 очков.

У «Енисея» самым результативным стал американский защитник Керрон Джонсон, сумевший набрать в игре 16 очков.

Отметим, в следующем матче «Зелена-Гура» приедет 8 декабря в гости к ЦСКА. «Енисей» 13 декабря также на выезде сыграет с «Автодором».