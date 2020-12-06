Москва, , 15:21 — REGNUM Во время своей игровой карьеры Виктор Понедельник был выдающимся футболистом, а по ее окончании стал прекрасным спортивным журналистом. Такое мнение 6 декабря высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Слова в таких случаях не всегда уместны, но он был выдающимся человеком и спортсменом. Как футболист Понедельник запомнится не только золотым голом в Париже (в финале чемпионата Европы 1960 года — ред.), бомбардирскими качествами и умной игрой», — приводит его слова ТАСС.

Также Колосков отметил, что Понедельник был полностью предан своему клубу, отказывал другим командам и до конца своей игровой карьеры играл за ростовчан.

«После карьеры футболиста Понедельник стал прекрасным журналистом, разбирающимся в тонкостях футбола», — добавил он.

Кроме того, Колосков указал, что в качестве журналиста покойный взял очень высокую редакционную планку в журнале «Футбол-Хоккей», за которым в советское время «выстраивались очереди в киоски печати».

«Еще отмечу человеческие качества — Понедельник всегда был добр, встречал с улыбкой. Всегда был склонен к иронии и шуткам, с ним было легко в компаниях. Для меня, как и для многих, это огромная потеря», — заключил глава РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легендарный советский футболист Виктор Понедельник, который скончался 5 декабря, будет похоронен в своем родном городе — Ростове-на-Дону.

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