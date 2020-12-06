Москва, , 13:39 — REGNUM Бегун Юрий Чечун стал победителем чемпионата России по марафону (42,195 км), проходившего в Сочи. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Чечуна составило 2 часа 15 минут 5 секунд. Вторым к финишу у мужчин пришел Федор Шутов с результатом 2 часа 15 минут 6 секунд, третьим — Николай Волков, который прошел дистанцию за 2 часа 15 минут 13 секунд.

Среди женщин первое место заняла Сардана Трофимова, которой потребовалось 2 часа 27 минут 8 секунд для прохождения дистанции. Второе место у Татьяны Архиповой (2:30.31), третье — у Людмилы Лебедевой (2:31.28).

Отметим, Сардана Трофимова в результате данной победы стала четырёхкратной чемпионкой РФ, для Чечуна это четвертый победный финиш в нынешнем году.