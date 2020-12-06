Москва, , 12:31 — REGNUM На новый срок переизбрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ФКСР, передает ТАСС.

Уточняется, что Сечина была единственным кандидатом на пост главы ФКСР и ее выборы проходили на протяжении двух дней путем заочного голосования среди 242 делегатов.

Также указывается, что позднее станут известны члены контрольно-ревизионной комиссии федерации и состав ее бюро.

Отметим, Марина Сечина стала главой ФКСР в 2016 году, а в 2019 году вошла в совет и комитет солидарности Международной федерации конного спорта (FEI). Сбороная Росси по конному спорт впервые с 1992 года будет выступать на Олимпийских играх в командном зачете.