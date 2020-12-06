Нижнекамск, Татария, , 12:30 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» пополнится шведским нападающим Линусом Юханссоном. Об этом 6 декабря сообщает издание Expressen.

«Клуб, который должен договориться с хоккеистом, это — нижнекамский «Нефтехимик», ожидается, что Йоханссон будет представлен команде в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

При этом какие-либо подробности возможного соглашения между 27-летним хоккеистом и нижнекамской командой не приводится.

Отметим, Линус Юханссон начинал нынешний сезон в КХЛ в команде «Сочи» и смог набрать в восьми матчах регулярного чемпионата 2 (шайба + результативная передача) очка. Позднее, 24 ноября, «Сочи» расторг контракт с игроком.