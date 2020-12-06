Сан-Марино, , 12:29 — REGNUM В возрасте 21 года ушел из жизни велогонщик из Сан-Марино Майкл Антонелли, выступавший за команду Mastromarco Sensi Nibali. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что 21-летний спортсмен был направлен на госпитализацию 30 ноября после того, как у него и у его семьи тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты. При этом брат и мать велогонщика были помещены в изоляцию у себя дома.

Также отмечается, что в 2018 году спортсмен попал в аварию во время гонки для юниоров «Флоренция — Виаредж», в результате которой получил серьезные травмы, восстановление после которых заняло долгое время и его организм от этого ослаб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным американского университета Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в мире выявлено в общей сложности 66 591 559 носителей коронавируса при 1 529 134 летальных исходах от COVID-19.