Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Легендарный советский футболист Виктор Понедельник, который скончался 5 декабря, будет похоронен в своем родном городе — Ростове-на-Дону. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Похороны легендарного советского футболиста пройдут в Ростове-на-Дону», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также отмечается, что глава ростовской администрации Алексей Логвиненко выразил соболезнования семье покойного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оставшиеся матчи 17-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) будут начаты с минуты молчания в память о ранее скончавшемся легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике.