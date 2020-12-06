Уфа, , 11:07 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов из-за плохого самочувствия не поехал на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой «Ростов». Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что в настоящее время состояние здоровья 55-летнего специалиста не вызывает опасений, и он в ближайшее время присоединится к команде. Кроме того, известно, что руководить командой во время данной встречи будет Эдуардо Докампо.

Отметим, матч 17-го тура РПЛ с участием команды «Уфа» и «Ростов» пройдет 6 декабря и начнется в 14:00 мск. В настоящее время уфимская команда с 10 очками в активе находится на пятнадцатом, предпоследнем месте турнирной таблицы РПЛ.