Лондон, , 11:06 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов к заключению нового соглашения со своим португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом 6 декабря сообщает Mirror.

По информации издания, руководство «МЮ» приняло такое решение, так как опасается интереса, который проявляют к 26-летнему футболисты сразу две команды чемпионата Испании — мадридский «Реал» и «Барселона».

Также указывается, что по новому контракту зарплата футболиста в «МЮ» должна будет составлять € 220 тыс. в неделю, что, как рассчитывают в команде, поспособствует тому, что конкуренты не будут претендовать на игрока и он продолжит свою игровую карьеру в манчестерском клубе.

Отметим, Бруну Фернандеш играет в составе «МЮ» с января нынешнего года, перейдя из лиссабонской команды «Спортинг», сумма трансфера футболиста составила € 55 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за свой новый клуб в 16 матчах и отметился в них десятью голами и 6 результативными передачами.