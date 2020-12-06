Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Американский боксер Эррол Спенс-младший одержал верх над своим соотечественником Дэнни Гарсией и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе в поединке, состоявшемся в рамках вечера профессионального бокса в Арлингтоне. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Боксер Эррол Спенс (сс) Texas A&M University-Commerce Marketing Communications Photography

По итогам всех заявленных 12 раундов судьи единогласным решением со счетом 116:112, 116:112, 117:111 присудили победу Эрролу Спенсу-младшему.

Отметим, это 26-й победа (21 — нокаутом) в активе ни разу непобежденного 30-летнего Эррола Спенса-младшего. Для 32-летнего Дэнни Гарсии это поражение стало вторым при 36 победах (21 — нокаутом).