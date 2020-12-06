Лас-Вегас, США, , 09:23 — REGNUM Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Мовсара Евлоева с представителем США Нейтом Ландвером, который должен был состояться на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Вегас 16, отменен из-за того, что тест спортсмена из России на коронавирус показал положительный результат. Об этом 6 декабря сообщается на странице команды Еволева в соцсети Instagram.

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«Официально! Бой отменён! Причина: положительный тест на коронавирус Мовсара Евлоева за 5 часов до боя», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что самочувствие российского бойца хорошее, однако по правилам UFC спортсмены с положительным результатом анализа на SARS-CoV-2 не допускаются до поединков.

«Бой перенесут на один из ближайших турниров», — добавляется в сообщении.

Отметим, на счету ни разу непобежденного 26-летнего Мовсара Евлоева 13 побед в 13 поединках в ММА.