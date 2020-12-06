Кадис, Испания, , 08:44 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» проиграл команде «Кадис» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Рамон де Карранса» в Кадисе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Все забитые в матче голы записали на свой счет футболисты «Кадиса»: на 8-й минуте нападающий Альваро Хименес открыл счет, на 57-й защитник Педро Алькала отправил мяч в собственные ворота и на 63-й минуте форвард Альваро Негредо принес своей команде победу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Кадиса» стало 18 очков, что позволило команде занять пятое место в турнирной таблице Примеры. У «Барселоны» 14 очков и седьмое место.