Лондон, , 08:35 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» уверенно обыграл команду «Лидс Юнайтед» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча состоялась на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

При этом счет в матче открыли гости усилиями нападающего Патрика Бэмфорда, отличившегося уже на 4-й минуте. Однако на 27-й минуте французский нападающий «Челси» Оливье Жиру счет сравнял и на перерыв команды ушили при равном счете.

На 61-й минуте игры французский защитник лондонской команды Курт Зума вывел свой клуб вперед, а на 90+3-й американский хавбек «Челси» Кристиан Пулишич своим голом поставил окончательную точку в матче.

Отметим, по итогам данной победы «Челси» набрал 22 очка, что позволило клубу занять первое место турнирной таблицы АПЛ. У «Лидс Юнайтед» 14 очков и двенадцатое место.