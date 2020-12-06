Монпелье, Франция, , 08:25 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл команду «Монпелье» в матче 13-го тура Лиги 1 чемпионата Франции. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Стад де ла Моссон» в Монпелье и закончилась уверенной победой гостевой команды со счетом 1:3.

Счет в матче открыл защитник «ПСЖ» Колин Дагба, отличившийся на 33-й минуте игры, а на 41-й минуте хозяева смогли счет сравнять усилиями английского нападающего Стефи Мавидиди.

Однако на этом футбольная фортуна отвернулась от «Монпелье» и после голов итальянского форварда Мойзе Кина (77-я) и нападающего Килиана Мбаппе (90+1-я) «ПСЖ» завершил матч победой.

Отметим, данная победа позволила лидирующему в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» набрать 28 очков и упрочить свою первую позицию. У «Монпелье» 23 очка и шестое место.