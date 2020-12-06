Милан, Италия, , 08:13 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» уверенно обыграл команду «Болонья» в матче 10-го тура Серии А чемпионата Италии по футболу. Об этом 6 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла на поле стадиона «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились бельгийский нападающий миланцев Ромелу Лукаку (16-я) минута и оформивший в матче дубль марокканский защитник Ашраф Хакими (45-я, 70-я).

Единственный гол гостей записал на свой счет бразильский форвард Эмануэл Вигнато.

Отметим, по итогам матча в активе «Интера» стало 21 очко, и в результате клуб стал занимать второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Болоньи» 12 очков и десятое место.