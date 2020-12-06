Москва, , 08:05 — REGNUM Легендарный советский футболист, автор победного гола сборной СССР на чемпионате Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом 5 декабря сообщила дочь спортсмена, Анастасия Понедельник, на своей странице в соцсети Facebook.

Футболист Виктор Понедельник (сс) Светлана Бекетова. soccer.ru

«Папочка, покойся с миром», — говорится в сообщении дочери великого футболиста.

Отметим, Виктор Понедельник родился Ростове-на-Дону в 1937 году. С 1956 года играл в составе ростовского футбольного клуба «Торпедо», а с 1959-го — в местном спортивном клубе военного округа (СКВО) — нынешний СКА из Ростова-на-Дону. В 1960-м году дебютировал за сборную СССР. В финале чемпионата Европы этого же года стал автором победного мяча в матче с командой Югославии (2:1).

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