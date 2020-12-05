Москва, , 18:35 — REGNUM Футболисты «Тамбова» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 1:5, прошла 5 декабря на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Джордан Ларссон (дубль), Эсекьель Понсе (дубль) и Самуэль Жиго. У гостей мяч забил Герман Онугха.

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Футболисты «Тамбова», в активе которых 12 баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря казанский «Рубин» уступил московскому «Локомотиву» в выездном матче семнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:3.

Читайте также: Игнатьев помог «Локомотиву» переиграть «Рубин»