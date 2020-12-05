Москва, , 16:24 — REGNUM Казанский «Рубин» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил московскому «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 5 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Владислав Игнатьев (дубль) Антон Миранчук (с пенальти). У гостей мяч забил Хван Ин Бом.

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 24 балла, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября футбольный клуб «Тамбов» уступил команде «Уфа» в выездном матче шестнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:4.

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