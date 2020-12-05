Париж, , 16:00 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может во время ближайшего трансферного окна уйти в одну из команд итальянской Серии А. Об этом 5 декабря сообщает Calciomercato.

По информации издания, 32-летний футболист в настоящее время ведет переговоры с командой «Милан» и туринским клубом «Ювентус».

При этом отмечается, что игрок хочет покинуть «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Текущий контракт полузащитника рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, Анхель Ди Мария играет за «ПСЖ» с 2015 года и в нынешнем сезоне сыграл за команду в семи матчах французского чемпионата, отметившись в них тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами.